عيسى بن علي يطلع على استعدادات منتخب السلة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬تحضيراتها‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بزيارة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬يتدرب‭ ‬بصالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمنطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ومستشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

وشهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بأندونيسيا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لغاية‭ ‬24‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬واستكمال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬ويواجه‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬وخلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬باللاعبين‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحفز‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬ليكونوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬القاري‭. ‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحلي‭ ‬بالعزيمة‭ ‬والإصرار‭ ‬والسعي‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بسمعة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والدخول‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حده‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬وتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬الرياضيون‭ ‬هم‭ ‬سفراء‭ ‬لوطنهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬وتشريف‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬خير‭ ‬تشريف‭ ‬والظهور‭ ‬بالشكل‭ ‬اللائق‭ ‬والمشرف‭ ‬مع‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬المنتخب،‭ ‬متمنين‭ ‬لكم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬