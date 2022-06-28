الماجد يستقبل اللاعب قرينيس الحائز على برونزية آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬بدر‭ ‬قرينيس‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الشارقة‭ ‬التأهيلية‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬‮«‬هانغتشو‭ ‬2022‮»‬‭ ‬وتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الباراتيكواندو‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2021‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سعادته‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬بدر‭ ‬قرينيس‭ ‬ومدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للباراتيكواندو‭ ‬فجر‭ ‬البنعلي‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬الماجد‭ ‬بما‭ ‬شهدته‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬مشرف،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬قرينيس‭ ‬تدل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬اللاعب‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إنجازًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬كأول‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬يحقق‭ ‬ميدالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الباراتيكواندو‭ ‬ويدخل‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الباراتيكواندو‭ ‬والعربي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬اعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬