الماجد يستقبل اللاعب قرينيس الحائز على برونزية آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب علي محمد الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، عن اعتزازه بالميدالية البرونزية التي أحرزها اللاعب علي بدر قرينيس في منافسات بطولة الشارقة التأهيلية للألعاب البارالمبية الآسيوية «هانغتشو 2022» وتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الباراتيكواندو ضمن دورة «البحرين 2021 دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب».
جاء ذلك لدى استقبال سعادته اللاعب علي بدر قرينيس ومدربة المنتخب الوطني للباراتيكواندو فجر البنعلي بمقر اللجنة البارالمبية البحرينية.
وأشار الماجد بما شهدته المشاركة من مستوى فني مشرف، مؤكدًا أن النتيجة التي حققها قرينيس تدل بشكل واضح على التحضيرات الجيدة التي خاضها اللاعب فترة الإعداد التي سبقت هذه المشاركة، والذي حقق من خلالها إنجازًا مشرفًا كأول بحريني من ذوي العزيمة يحقق ميدالية على مستوى آسيا في الباراتيكواندو ويدخل التصنيف الدولي في لعبة الباراتيكواندو والعربي الوحيد الذي اعتلى منصة التتويج في البطولة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.
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