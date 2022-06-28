هل يمكن للمتقدم إعادة إضافة المرافق بعد حذفه؟.. “الحج والعمرة” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمتقدم الرئيسي إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة.

وبيّنت الوزارة أنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى، منوهة إلى أنه سيتم إصدار فاتورة محدثة.

وجاء توضيح الوزارة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول حذف أحد المرافقين للمتقدم واختفاء اسمه من الموقع.