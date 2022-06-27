شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يحسم اللقب.. شاهد لحظة تتويج «الهلال» بطلا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُوّج فريق الهلال مساء اليوم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 - 2022، للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء تتويج الهلال باللقب بعد الفوز على الفيصلي، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة 30 "الأخيرة"، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رافعاً بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 67 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الاتحاد، صاحب المركز الثاني، الذي تعادل مع الباطن بدون أهداف.

من جانب آخر لم يوفق الأهلي في تجاوز الشباب، بعد أن تعادلا سلبياً، وهي النتيجة التي أدت إلى هبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، إذ حل بهذا التعادل في المركز قبل الأخير بـ 32 نقطة، وهو الأمر الذي تعرض له الفيصلي الذي خسر أمام الهلال بطل الدوري بنتيجة 1 - 2، إذ تقرر أن يرافق الأهلي والحزم في الهبوط لدوري الدرجة الأولى، في حين استطاعت باقي الفرق التي كانت مهددة بالهبوط من تجاوز محنتها، والبقاء في دوري الأضواء.