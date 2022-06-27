شكرا لقرائتكم خبر عن مختص لـ«اليوم»: قراءات مؤشر جودة الهواء في «حقل» طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مؤشر جودة الهواء صحي وتأثير الغاز انحسر ولا ضرر على الصحة العامة

كشفت القراءات الحالية من محطات الهواء الثابتة لمؤشر جودة الهواء في المنطقة الحدودية الشمالية حقل لم تسجل أية مؤشرات غير طبيعية وان الجو صحي ، في حين اكد مختص ان تأثير الغاز انحصر حاليًا ولا ضرر على الصحة العامة .

وقال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز قسم العلوم البيئية د. فاهد عايد العوفي : الأخطار والكوارث البيئية تلقي دوماً بظلالها في جوانب عديدة ومن أهمها جانب جودة الحياة التي تعطي الاستمرار للبشرية أن يعيشوا بأمان وصحة سليمة خالية من كل ضرر، ولا تخلوا هذه الحوادث من نتاج جراء ماتصدره من ملوثات خطيره تنبعث من الأنشطة الصناعية المختلفة وتتسبب في العديد من التهديدات الصحية التي تضر بصحة الانسان والبيئة ، ومانتج مؤخراً في حادثة تسرب الغاز السام من صهريج في ميناء العقبة قد يبعث القلق لمؤشرات جودة الهواء لما يتسبب في انبعاثات خطيره وسامة قد تتسبب في مشاكل صحيه تؤثر على جودة حياة الانسان.

واضاف " العوفي " : حسب ماذكرت التقارير والصحف العالميه ومانتج من وجود وفيات وإصابات خطيره يتطلب الأمر من الجميع أخد الحيطه والحذر باتباع اجراءات السلامه والصحة المهنية لتخفيف تلك الأخطار الناتجة عن هذه الحادثة ، وبما أن المملكة تقع لها روابط الحدود مع المملكة الاردنية الهاشمية فإن الاشتراطات والتدابير الوقائية لابد أن تكون محل اهتمام لتجنب أي مخاطر قد تكون جراء هذه الحادثة، ومن هذا المنطلق لابد من وضع كل اجراءات الصحه العامه واتخاذ كل السبل الاحترازية لما قد يتسبب في مخاطر بشرية وبيئية ، وفي غضون ذلك، وحتى الان تأثير الغاز انحصر حاليًا ولا ضرر على الصحة العامة لنتائج الحادث، والقراءات الحالية من محطات الهواء الثابتة لمؤشر جودة الهواء للمركز الوطني للارصاد في المنطقة الحدودية الشمالية لم تسجل أية مؤشرات غير طبيعية.

وأوصى "العوفي" كافة القطاعات والمراكز بتوجيه النصائح والتوعية البيئية بالمخاطر والكوارث التي لها الأثر على البيئة والصحة العامة من تسربات الغاز والملوثات من الأنشطة الصناعية وانتاجيات الطاقة المختلفة.