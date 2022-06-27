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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المعهد الملكي للفنون التقليدية أمس مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة؛ بهدف إيجاد تعاون استراتيجي بينهما من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم نشر المعرفة في مجالات الفنون التقليدية والحرف والصناعات اليدوية المحلية.

ومن أبرز ما ستتيحه هذه الاتفاقية التعاون في تأسيس مكتبة للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتبادل المصادر والبيانات، والتعاون في بناء المحتوى في مجال الفنون التقليدية من خلال توفير الصور والمقالات والمعلومات المتخصصة في مجالات الفنون التقليدية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توفير المصادر والمراجع الداعمة للبرامج التعليمية المتعلقة بالفنون التقليدية، والتعاون في نشر الوعي حول الفنون التقليدية من خلال الإصدارات المتنوعة.