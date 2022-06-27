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ومن أبرز ما ستتيحه هذه الاتفاقية التعاون في تأسيس مكتبة للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتبادل المصادر والبيانات، والتعاون في بناء المحتوى في مجال الفنون التقليدية من خلال توفير الصور والمقالات والمعلومات المتخصصة في مجالات الفنون التقليدية.وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الاستراتيجي الذي سيتم من خلاله توفير المصادر والمراجع الداعمة للبرامج التعليمية المتعلقة بالفنون التقليدية، والتعاون في نشر الوعي حول الفنون التقليدية من خلال الإصدارات المتنوعة.
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