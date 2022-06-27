هيئة الأدب والنشر والترجمة تحتفي بالقراءة الرقمية

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واشتملت المساحة على جميع الأنشطة ذات العلاقة بعرض الكتاب الرقمي، ومفهومه في عملية القراءة التفاعلية الشاملة، مع استعراض أنواع الأجهزة المتوفرة لهذا الغرض، والطريقة المثالية للاستفادة منها بشكل كامل، إضافة إلى توزيع هدايا رقمية تنوعت ما بين خصم واشتراك مجاني على عدة منصات عربية مهمة كقارئ جرير، ومنصة أبجد، ومنصة سيمانور؛ لتمكين المشاركين من تجربة الكتاب الرقمي وإدراك مزاياه العديدة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، مساحة ثقافية تفاعلية بعنوان «تفاعل مع كتابك»؛ بهدف تقديم تجربة تفاعلية للنشر الرقمي، تحكي للزوار الطريقة المصممة بها أجهزة القراءة الرقمية، والمزايا العديدة التي توفرها لهم عند استخدامها في القراءة، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال المدة من 16 - 25 يونيو.واشتملت المساحة على جميع الأنشطة ذات العلاقة بعرض الكتاب الرقمي، ومفهومه في عملية القراءة التفاعلية الشاملة، مع استعراض أنواع الأجهزة المتوفرة لهذا الغرض، والطريقة المثالية للاستفادة منها بشكل كامل، إضافة إلى توزيع هدايا رقمية تنوعت ما بين خصم واشتراك مجاني على عدة منصات عربية مهمة كقارئ جرير، ومنصة أبجد، ومنصة سيمانور؛ لتمكين المشاركين من تجربة الكتاب الرقمي وإدراك مزاياه العديدة.

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