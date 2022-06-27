قادة 2030 يتواصلون مع خبراء العلوم والابتكار والتكنولوجيا

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وكانت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أعلنت الشهر الحالي إطلاق «المعسكر القيادي» لبرنامج زمالة مسك في لندن، الذي يهدف إلى تأهيل قادة الغد وتزويد الشباب السعودي بالمهارات والسلوكيات اللازمة لتطويرهم؛ ليصبحوا قادة فعالين.ويأتي المعسكر التدريبي للزمالة الذي يركز على رفع الوعي ومستوى المعرفة، خلال 10 أيام ضمن سلسلة مراحل تمثل برنامج الزمالة الذي يمتد إلى 6 أشهر، يقضي خلالها المشاركون تدريبا مكثفا مع أرقى المؤسسات الدولية؛ من أجل تمكينهم ليصبحوا قوة على الصعيدين المحلي والعالمي.
ويمثل المعسكر أولى مراحل رحلة البرنامج الذي يبدأ بالمعسكر القيادي، ثم ستة أشهر من المشاركات الافتراضية والتدريب الشخصي، يعقبها التجمع السنوي للزمالة في مدينة الرياض، وتختتم بنهائيات مسابقة زمالة مسك السنوية لأهداف التنمية المستدامة.
المعسكر التدريبي
يقام تحت شعار "زملاء اليوم.. قادة من 60 الغد" بمشاركة الطلبة (القادة الواعدين)
اكتساب المعرفة اللازمة في النقاط التالية:
- صفات القائد الناجح
- أفضل ممارسات القيادة
- التفكير النقدي وحل المشكلات
- الدافع والوعي الذاتي
- التعاون والعمل الجماعي
خريجو زمالة مسك
220 تخرجوا من الزمالة
تنظيم وإقامة 1950 جلسة توجيه
التخرج تم خلال 3 سنوات
7 برامج لإثراء القيادة
3 مسابقات سنوية
30 ألف ساعة تدريبية
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