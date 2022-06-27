6 خطوات أسرية لحماية الأبناء بعد الاختبارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصح مجلس شؤون الأسرة أمس أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم بعد خروجهم من المدرسة أثناء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، مؤكدا أن المتابعة تسهم في حمايتهم من المخاطر السلوكية والحوادث.

وقدم المجلس 6 نصائح من شأنها حفظ الأبناء بعد الاختبارات أهمها: توعيتهم بالبعد عن الشجار والتجمعات خارج المدرسة، إلى جانب توعيتهم بعدم الاستجابة لمن يدعونهم لتجربة أشياء لا يعرفونها.

وبصفة عامة وفي فترة الاختبارات يجب أن نجنب أبناءنا القلق والتوتر الزائد لما له من تأثير سلبي وعكسي على مستوى تركيز الأبناء، وتعزيز الجانب الإيجابي ورفع روحهم المعنوية وثقتهم بأنفسهم.

ويؤدي نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلي اختبارات الفصل الدراسي الثالث.

كيف نحفظ الأبناء؟







معرفة مواعيد انصرافهم بعد أداء الاختبار.



الحضور إلى المدرسة واصطحابهم للمنزل.



توعيتهم بالمخاطر التي يمكن أن تحدث.



معرفة أنشطتهم وأصدقائهم.



البعد عن الشجار والتجمعات خارج المدرسة.



عدم الاستجابة لمن يدعونهم لتجربة أشياء لا يعرفونها.



4 أشياء مطلوبة لحمايتهم:





نحافظ على النوم الجيد.



نلتزم بالغذاء الصحي.



نعمل على تنظيم الوقت.



نتيح البيئة المناسبة للاستذكار.



نصائح وإرشادات.