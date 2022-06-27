التسجيل للدبلوم الصباحي برقمية جدة للبنات

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وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي، أن التسجيل سيكون متاحا عبر «بوابة قبولي» في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عدد من التخصصات الرقمية، وهي: الوسائط وتقنية الويب والدعم الفني ونظم الشبكات، داعية إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الالكتروني في موعد أقصاه 29 ذو الحجة المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، عن استمرار التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للعام التدريبي 1444هـ.وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي، أن التسجيل سيكون متاحا عبر «بوابة قبولي» في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عدد من التخصصات الرقمية، وهي: الوسائط وتقنية الويب والدعم الفني ونظم الشبكات، داعية إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الالكتروني في موعد أقصاه 29 ذو الحجة المقبل.

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