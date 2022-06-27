شكرا لقرائتكم خبر 54 دقيقة لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة مبادرة «اللحظة تنقذ»، وهي مبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية، والتي يتم خلالها إنقاذ المريض خلال 54 دقيقة وهو متوسط زمن الإدخال، حيث تم حتى الآن إنقاذ 178 شخصا متوسط أعمارهم 57 عاما.

وقالت الوزارة إن المبادرة تسهل الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في مراكز قسطرة القلب وتشخيص المرضى في الميدان دون المرور على قسم الطوارئ، وكل ذلك يحدث بمتوسط 54 دقيقة.

وتستند المبادرة على عدة ركائز من برنامج التحول الصحي.

تساهم المبادرة في:

