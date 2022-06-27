54 دقيقة لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية

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وقالت الوزارة إن المبادرة تسهل الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في مراكز قسطرة القلب وتشخيص المرضى في الميدان دون المرور على قسم الطوارئ، وكل ذلك يحدث بمتوسط 54 دقيقة.وتستند المبادرة على عدة ركائز من برنامج التحول الصحي.
تساهم المبادرة في:
- توجيه المريض إلى الرعاية المناسبة له
- تقليل زمن انتظار المريض للحفاظ على الأرواح
- تخفيض الإصابة الناتجة عن جلطة القلب
- تسهيل الحصول على الرعاية الطبية
- تحسين كفاءة الخدمات الإسعافية
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