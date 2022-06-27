الفحص قبل الزواج يحمي الأطفال من الأنيميا المنجلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة إلى الاهتمام بعمل فحص ما قبل الزواج لفحص الجينات لكلا الطرفين لمنع توارث الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية، وهي أحد اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة والتي تكون فيها كريات الدم الحمراء صلبة ولزجة وهلالية الشكل كما أنها تموت مبكرا، مما يسبب نقصا مستمرا في عددها في الجسم.

كما أنها عندما تنتقل عبر الأوعية الدموية الصغيرة، تعلق وتسد تدفق الدم مما يتسبب في آلام ومشاكل أخرى خطيرة مثل العدوى ومتلازمة الصدر الحادة والسكتة الدماغية.

ويحمل حوالي 4.2% من سكان المملكة سمة «المنجلي» ، ونحو0.26% منهم يعانون المرض، فيما يحمل 17% من سكان المنطقة الشرقية سمة المنجلي (الأكثر في المملكة)، ونحو 1.2% منهم يعانون المرض.

والأنيميا المنجلية، بحسب وزارة الصحة، مرض وراثي ينتقل عندما يورث جينين من الخلايا المنجلية من الوالدين للطفل والذي يتسبب في إحداث طفرة في الجين المسؤول عن انتاج الهيموجلوبين في الجسم وهو المركب الذي يجعل الدم أحمر اللون ويمكن خلايا الدم الحمراء من نقل الأكسجين في الجسم.

ويجب على كل من الأم والأب نقل الجين المعيب حتى يصاب الطفل به. ولكن عندما ينقل أحد الوالدين هذا الجين المعيب دون الآخر عندها يصبح الطفل حاملا للمرض وينتج جسمه كلا النوعين من الهيموجلوبين النوع الطبيعي والنوع المنجلي دون ظهور أي أعراض عليه مع وجود القدرة على نقل المرض لأطفاله في المستقبل.

وعادة يتم الكشف عنه خلال الحمل أو الفترات الأولى من عمر الطفل أو من خلال فحص الدم العشوائي خاصة عندما يكون الوالدان حاملين للجين المنجلي لمعرفة ما إذا كان الطفل حاملا أو مصابا بالمرض؛ لذا احرص على زيارة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض.

الأعراض







فقر الدم مما يتسبب في تعب وضيق تنفس



نوبات ألم غير مبررة والتي تكون مؤلمة



تورم اليدين والقدمين



اصفرار الجلد أو بياض العينين



زيادة خطر الإصابة بالعدوى



تأخر في النمو أو البلوغ



مشاكل في الرؤية



مشاكل في الرئة



السكتة الدماغية



المضاعفات:

السكتة الدماغية

متلازمة الصدر الحادة

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

تلف الأعضاء

العمى

تقرحات الساق

مشاكل الحمل

كيف يمكن التحكم في المرض؟

الإكثار من السوائل.

مسكنات الألم التطعيمات والمضادات الحيوية للوقاية من الالتهابات وعلاجها.

الالتزام بغذاء صحي مكملات حمض الفوليك.

نقل الدم الدوري.

تعد زراعة الخلايا الجذعية أو نخاع العظم هي العلاج الرئيس للتخلص من الأنيميا المنجلية ولكنها ليست خيارا لجميع المرضى.

ما مدى انتشارها؟

5 % من سكان العالم حاملون لجين يؤثر على إنتاج الهيموجلوبيـن في الدم وغالبا يتسبب في الأنيميا المنجلية أو الثلاسيميا.

3000 طفل في العالم يولـد ســـنويا بعيب يؤثـــر علـــى إنتـــاج الهيموجلوبين في الدم.