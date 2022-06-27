تعاون سعودي - إيطالي في هندسة الفضاء والأقمار الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية، انعقدت في الرياض أمس في إطار العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، بحضور وزير المالية محمد الجدعان رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة الثانية عشرة.

وتناولت أعمال الدورة موضوعات أبرزها ملف الفضاء، حيث شارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي ورئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكاوتشيا بإلقاء كلمة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للبلدين في قطاع الفضاء.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية، في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، تهدف لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووقع المذكرة عن الهيئة الدكتور محمد بالتميمي، وعن وكالة الفضاء الإيطالية رئيس الوكالة جورجيو ساكوتشيا.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار مساعي الهيئة السعودية للفضاء الرامية إلى توطين التقنيات والصناعات واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة وفقا لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مستهدفات، وسعي المملكة إلى تطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية تأتي استكمالا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أهداف المذكرة