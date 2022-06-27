شكرا لقرائتكم خبر خدمات ميدانية متنوعة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل إدارة العلاقات العامة بوكالة شؤون المسجد النبوي الشريف عملية نقل الزوار من مداخل الساحات الغربية الجديدة إلى ساحات المسجد النبوي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتفويج والحشود.

من جهة ثانية تقدم شركة الأدلاء بالمدينة المنورة ضمن القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي في موسم حج هذا العام 1443هـ تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللذين يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.

واستحدثت الشركة في حج هذا العام خدمة «صوت الحاج» وهي خدمة تمكن الحاج من الاستفسارات التي يحتاجها وكذلك تقديم البلاغات بأكثر من أربع لغات موزعة على جميع الفنادق على مدار الـ 24 ساعة وذلك لتجويد الأداء والتسهيل على الحجاج، حيث وفرت الشركة رقما مجانيا 920009987 يتم من خلاله تلقي وتسجيل الاستفسار أو البلاغ من قبل موظف وحدة صوت الحاج ثم إرسال البلاغ إلى الجهة المختصة لمباشرة الحالة وإرسال فرقة لذلك.

وتهدف أدلاء المدينة المنورة من خلال رسالتها المتمثلة في القيم والشفافية والنزاهة والعمل الجماعي والإبداع والثقة، إلى خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بكفاءة إدارية وميدانية عالية وفق تعليمات وأنظمة وزارة الحج والعمرة وتوفير بيئة خدمة ميدانية فاعلة ومحفزة للعاملين الميدانيين وميكنة كافة أعمال الشركة ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.