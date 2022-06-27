توديع الحجاج المغادرين إلى مكة عبر طريق الهجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة.

وكان في مقدمة المودعين مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة المهندس صابر الحربي، ومدير عام إدارة الصيانة المهندس عمر قربان، ومدير عام إدارة الطوارئ المهندس سعد القحطاني.

وكان رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح تفقد مواقع خدمات النقل استعدادا لموسم الحج، حيث اطلع على مدى جاهزية محطة النقل العام بجدة ومستوى جودة الخدمات المقدمة فيها.

كما زار والوفد المرافق له مركز نقطة تفتيش الشميسي على مدخل مكة المكرمة، وذلك للوقوف على فرق الرقابة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة للتأكد من مدى امتثال المرخصين للأنظمة والتشريعات، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع، والنقل بالحافلات، وكذلك خدمات النقل بالأجرة العامة، ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة.

وتفقد خطة التشغيل لقطار المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، وكذلك مركز صيانة القطار والاطلاع على دور مركز الصيانة في رفع جاهزية قطار المشاعر.