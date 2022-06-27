تطوير الأنظمة والخدمات الالكترونية في الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصلت إلى 50 خدمة تقنية و10تطبيقات، وقعت وكالة شؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين عقد صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الالكترونية في الحرمين الشريفين مع شركة تقنية لأمن المعلومات المتخصصة في مجال أمن وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والتي تندرج تحت مظلة (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، وذلك في قاعة الشيخ السبيل في المبنى الإداري بالرئاسة.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالمسجد الحرام المكلف وسام مقادمي أن العقد الذي تم توقيعه يهدف إلى تطوير وتجويد وتمييز الخدمات المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، وفق أرقى وأحدث المواصفات التقنية، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور التقانة في الوصول إلى الريادة العالمية والتقدم في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشار ممثل شركة تقنية لأمن المعلومات المهندس نايف الرميح إلى أن الشركة ستعمل على تطوير كافة الجوانب التقنية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسوة بالجهات الحكومية التي عملت على أتمتة أعمالها وفق خطط واستراتيجيات بالشراكة مع الرئاسة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي «إن الوكالة ستعقد لقاءات مع الوكالات للوقوف على احتياجاتها التقنية والمساهمة في تحولها الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030.