تطوير الأنظمة والخدمات الالكترونية في الحرمين الشريفين

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وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالمسجد الحرام المكلف وسام مقادمي أن العقد الذي تم توقيعه يهدف إلى تطوير وتجويد وتمييز الخدمات المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، وفق أرقى وأحدث المواصفات التقنية، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور التقانة في الوصول إلى الريادة العالمية والتقدم في خدمة الحرمين الشريفين.وأشار ممثل شركة تقنية لأمن المعلومات المهندس نايف الرميح إلى أن الشركة ستعمل على تطوير كافة الجوانب التقنية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسوة بالجهات الحكومية التي عملت على أتمتة أعمالها وفق خطط واستراتيجيات بالشراكة مع الرئاسة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي «إن الوكالة ستعقد لقاءات مع الوكالات للوقوف على احتياجاتها التقنية والمساهمة في تحولها الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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