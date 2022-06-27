حج مجاني للمستفيدين من برنامج «المسؤولية الاجتماعية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة عددا من الضوابط والآليات المعتمدة لبرنامج «المسؤولية الاجتماعية» الذي ستتلقى الوزارة على إثر تطبيقه من شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل العدد المستهدف من المقاعد، ليتم تخصيصها مجانا للمستفيدين منها: أن تكون جميع المقاعد المقدمة من نسبة الـ5% المحجوزة للمنشأة، والتزام المنشأة المشاركة بإتاحة المجال لعدد المقاعد منها للرجال أو النساء حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة بالموقع، إضافة إلى التزام المنشأة بتقديم الخدمة للحجاج المشمولين في البرنامج حسب مستوى الخدمة المحددة في الباقة المخصصة للمخيم وبشكل كريم دون تمييز. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم باختيار الحجاج لكل منشأة وتسجيلهم في المسار الالكتروني، وإرسال الفواتير الخاصة بالحجاج وبياناتهم للمنشأة ليتم سدادها والتواصل والتنسيق معهم، مضيفة أنه سيتم تسجيل الحجاج على أقرب فرع، وأضافت أنه في حال ثبتت مخالفة منشأة الحج المشاركة في البرنامج لأحد الالتزامات المحددة من الوزارة سيتم حرمانها من النقاط والمزايا التي استحقتها في المشاركة، أو عدم قبول مشاركتها في مواسم لاحقة. الحد الأدنى لمقاعد المسؤولية الاجتماعية





للشركات ذات 500 حاج فأقل، مقعد واحد



500 من 501 إلى 1500 حاج، مقعدان



من 1501 إلى 2500 حاج، 3 مقاعد



من 2501 إلى 3500 حاج، 4 مقاعد



منح نصف نقطة إضافية في نقاط التقييم



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