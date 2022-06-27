شكرا لقرائتكم خبر مليون مستفيد من خدمات تطبيق ناجز رقميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي المستفيدين من خدمات وزارة العدل المقدمة رقميا عبر تطبيق الأجهزة الذكية مليون مستفيد، وذلك خلال العام الحالي 2022م.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق ناجز شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، أهمها كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد (حجز موعد - الاستعلام عن موعد)، وخدمات التحقق (فواتير فرجت - حالة اجتماعية - وكالة - معاملة)، إضافة لخدمات مأذوني الأنكحة (طلب ترخيص- تجديد رخصة- إعادة قيد)، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.

ويمتاز تطبيق «ناجز» بالكثير من الخصائص؛ إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق «ناجز» للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، مما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

وكانت وزارة العدل أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الالكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين، تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية.

أكثر الخدمات استخداما في التطبيق

