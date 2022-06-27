خطوات الحصول على تمويل لمشروعك من بنك «التنمية الاجتماعية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي تفاصيل آلية الحصول على تمويل لمشروع من البنك. مشيرا إلى أن الإجراءات تستغرق نحو أسبوعين لبدء صرف التمويل.

طريقة التقديم

وقال خلال لقاء له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة ” روتانا خليجية” :” التقديم يتم عن طريق بوابة البنك والاستفسار يكون من خلال فروع البنك المنتشرة في المملكة وعددها 24 فرع.

وتابع، قبل التقديم على التمويل لابد من إنهاء عدة خطوات حيث يبدأ العميل بالتواصل مع مركز “دلني” داخل البنك والهدف منه مساعدة الممولين في مواجهة المشكلات التي يمرون بها أثناء رحلة المشروع ويتم متابعة فكرة المشروع ودراسته والتكاليف، لافتا إلى وجود مجموعة من الخبراء في المركز لتزويد المستفيد بأي معلومات يحتاجها. موضحا أن خدمات المركز مجانية.

وأشار إلى أنه يتم التقديم مع أحد أفرع البنك، مضيفا أن البنك لديه اتفاقيات مع الجمعيات بشأن تمويل الأسر المنتجة والأعمال الحرة

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وأيضا اتفاقية مع معهد ريادة ليقوم بتقديم دورات للعميل لمدة أسبوعين لمعرفة فكرة المشروع وكيفية إعداد دراسة الجدوى وفهم المشروع من كافة الجوانب.

وتابع، بعد الانتهاء من الدورة يكمل العميل أوراق القرض ثم يبدأ الصرف مباشرة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية منذ التقديم للدورة وحتى الحصول على التمويل تكون نحو أسبوعين.

الإيداع على دفعتين

وقال : ” لا يتم إيداع المبلغ بالكامل في حساب العميل وإنما يكون الإيداع على دفعات حيث يتم متابعة العميل من خلال تنظيم زيارات للمشروع بواسطة الموظفين بالبنك ومعهد ريادة “.

واختتم: ” تكون الزيارة الأولى لمتابعة المشروع بعد 6 أشهر والثانية بعد عام ثم زيارة بعد عام ونصف ثم عامين ومع كل زيارة يتقدم العميل باحتياجاته ويتم صرف الدفعات “.