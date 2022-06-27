مواصلة جهود حملة النظافة الواسعة في إب

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة النظافة الواسعة في إب نفذ صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب اليوم، حملتي نظافة في المنطقتين الأولى والخامسة بمركز المحافظة استعدادا ﻹستقبال عيد اﻷضحى المبارك.

أستهدفت الحملات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح ، رفع المخلفات والاستحداثات من السوق المركزي القديم واﻷحياء المجاورة له وشارع المعاين إلى جولة أبو مسكه.

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وأكد مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خالد غالب ، استمرار حملات النظافة لإبراز الوجه الحضاري لعاصمة المحافظة بما يمكن الزوار والوافدين اليها من قضاء أسعد الأوقات خلال إجازة العيد .

وتطرق إلى اﻹجراءات المتخذة لتنظيم اﻷسواق وإزالة العشوائيات بالتعاون مع الجهات المختصة، وإلزام أصحاب البسطات بالحفاظ على مستوى النظافة في مواقعهم.

وشدد غالب على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية النظافة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة .. داعيا الجميع الى الإسهام الفاعل في انجاح حملات النظافة وتحقيق أهدافها المنشودة.

من جانبه أوضح نائب مدير عام الصندوق لشئون المناطق والفروع أحمد الجندي، أن الحملات التي شارك فيها 55 عامل نظافة من المنطقتين اﻷولى والخامسة، تمكنت من رفع 30 طنا من المخلفات واﻷتربة بواسطة معدات الصندوق .. مؤكدا جاهزية المناطق لتنفيذ حملات نظافة في الشوارع واﻷحياء المتبقية وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها.

فيما أكد رئيسا المنطقتين الأولى والخامسة نبيل قاضي، ويحى صلاح، الحرص على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على مستوى النظافة كل في إطار منطقته.

شارك في الحملات نائبا مدير الصندوق لشئون العلاقات العامة والمنظمات عمر الكثيري، وشئون الضبط والرقابة أدهم أبو حليقه، ومديرا المنطقتين الأولى عبدالمطلب شريف، والخامسة إبراهيم علي حسن، ومشرفين ومراقبي المنطقتين.