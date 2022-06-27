مزارعون يطعمون الدجاج الحشيش بدلاً من المضادات الحيوية!

محمد بن مسعود - الدمام - تعاونت مجموعة من المزارعين في تايلاند مع جامعة شيانغ ماي لتنفيذ تجربة فريدة من نوعها حيث تم إطعام الدجاج نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش بدلاً من المضادات الحيوية.

وقالت مجلة «فوكاس» إنه تم اتخاذ قرار إطعام القنب للدجاج بعد تفشي التهاب الشعب الهوائية بين تلك الطيور على الرغم من تلقيها جرعتها من المضاد الحيوي، يبدو أن النتائج جاءت إيجابية، حيث شفي الدجاج، كما تحسنت جودة لحومها وبيضها.

وشملت التجربة أكثر من ألف دجاجة تناولت الحشيش بطرق متنوعة، سواء مباشرة من الأوراق أو عن طريق شرب منقوع هذه الأوراق.

ويوضح الباحث المشارك في التجربة شومبونت لومسانجكول أن مستويات مادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، المادة ذات التأثير النفسي للنبات، والكانابيديول (CBD)، وهو مركب يستخدم كعلاج طبيعي للقلق، تراوحت ما بين من 0.2 إلى 0.4%.

يشار إلى أن الدجاج الذي يتغذى على القنب يباع مقابل 100 بات تايلاندي للكيلو (حوالي 2.70 يورو)، وهو سعر أعلى من السعر العادي (حوالي 1.60 يورو للكيلو).

ويقول لومسانجكول فيما يتعلق بتأثير الحشيش على الدجاج، فليس من الأكيد أنه تأثير إيجابي، فقد يكون الحشيش حفز صحة الأمعاء والمناعة لدى الدجاج، وبالتالي تحسن أداء الأمعاء، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التجارب.