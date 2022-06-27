«المدن الإسفنجية».. حل لمشكلة الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني مقاطعة شاندونغ الصينية، من تأثيرات سيئة للأمطار الغزيرة والفيضانات، ما تسبب في تعطل حركة المرور، وتقطع السبل بالمركبات في الطرق. على خلفية ذلك، دعا خبراء لإنشاء «مدن إسفنجية». وضربت الأمطار الغزيرة أكثر من عشر مدن في المقاطعة منذ عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى غمر الشوارع، وتعطيل حركة المرور، وتجديد الدعوات لتحسين الصرف في المناطق المكتظة بالمباني، حيث تحبس الخرسانة والأسفلت المياه. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، تحذيرات من حدوث عاصفة رعدية يوم أمس الإثنين، حيث تقطعت السبل بالمركبات في مياه عميقة بالمقاطعة الشمالية الشرقية، حسبما أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.

وأطلقت الصين برنامجًا في عام 2015 لإنشاء «مدن إسفنجية»، يمكنها الاحتفاظ بمزيد من مياه الأمطار، والتخلص منها بأمان، باستخدام حلول تكنولوجية محتملة، مثل الأسفلت والأرصفة التي تمتص المياه.

وتُظهر بيانات رسمية، أن حوالي 98 في المئة من 654 مدينة رئيسة في الصين معرضة للفيضانات، إذ تسبب النمو السريع في العقود الأخيرة، في صنع امتدادات حضرية غطت السهول الفيضية بخرسانة لا تجعل للماء منفذًا.