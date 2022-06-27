ارتفاع اصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة بمعدل 20.4% ليصل 626.9 مليون دولار أمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬الهامة‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

ونوه‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأصول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬والتطورات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬معاليه‭ ‬انه‭ ‬بتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬وبكفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬للصندوق‭ ‬ستتحقق‭ ‬كافة‭ ‬الأولويات‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للصندوق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬سيواصل‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬لصالح‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬توزيع‭ ‬أصول‭ ‬المحفظة‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيلها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيواصل‭ ‬المجلس‭ ‬جهوده‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لنمو‭ ‬واستدامة‭ ‬الأصول‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬بجهاز‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬وحثيثة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الايجابية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجهاز‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬بأن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021،‭ ‬أكدت‭ ‬بأن‭ ‬الصندوق‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬أصوله‭ ‬بمعدل‭ ‬20‭.‬4‭% ‬على‭ ‬اساس‭ ‬سنوي‭ ‬لتصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الاجمالية‭ ‬الى‭ ‬626‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬عائد‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬4‭% ‬ومتوسط‭ ‬عائد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬4‭%. ‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬أظهرت‭ ‬تحقيق‭ ‬إجمالي‭ ‬دخل‭ ‬شامل‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬ـ‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬النهائية‭ ‬المدققة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬عادلة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الجوهرية‭ ‬والمركز‭ ‬المالي‭ ‬لاحتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬والتدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المذكورة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭.‬