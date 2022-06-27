اخبار دوليه – بالصور.. سقوط صاروخ روسي على مركز تجاري في أوكرانيا يوقع عدد من الضحايا

محمد بن مسعود - الدمام - سقط‭ ‬صاروخ‭ ‬روسي‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اوكرانيا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬آخرين‭ ‬بحسب‭ ‬الحاكم‭ ‬الاقليمي‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬المجتمعين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬“دعما‭ ‬كاملا‭ ‬وتاما”‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬دميترو‭ ‬لونين‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬ادارة‭ ‬منطقة‭ ‬بولتافا‭ ‬“قُتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصيب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شخصا‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬كريمنتشوك‭ ‬بسبب‭ ‬الضربة‭ ‬الصاروخية”‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬“أطلق‭ ‬المحتلون‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭. ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬يحترق‭ ‬وعمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬يكافحون‭ ‬النيران‭. ‬ومن‭ ‬المستحيل‭ ‬تخيل‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا”‭.‬

وأرفق‭ ‬زيلينسكي‭ ‬رسالته‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭ ‬الذي‭ ‬تصاعدت‭ ‬منه‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬كبيرة،‭ ‬وعربات‭ ‬إطفاء‭ ‬وعشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬اليومي،‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬“مؤسفة‭ ‬للغاية”‭. ‬وأضاف‭ ‬“نشير‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬مطالبة،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية”‭.‬

وكان‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خاركيف‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬اوكرانيا‭ ‬وضواحيها‭ ‬أوقع‭ ‬قتيلين‭ ‬وخمسة‭ ‬جرحى‭ ‬صباحا‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬الاقليمي‭ ‬أوليغ‭ ‬سينيغوبوف‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭.‬

الاحد‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬تعرضت‭ ‬كييف‭ ‬لضربة‭ ‬بصواريخ‭ ‬روسية‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬الدموي‭ ‬شهره‭ ‬الخامس‭.‬

وأكد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬يضيق‭ ‬وانه‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬النزاع‭ ‬الدموي‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬وقبل‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬

في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬قبل‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬ضربية‭ ‬كريمينتشوك،‭ ‬أكد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لقادة‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬السبع‭ ‬المجتمعين‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬إلماو‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬البافارية،‭ ‬قال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬“غير‭ ‬مناسب‭ ‬للمفاوضات”‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬

في‭ ‬خطابه‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬“ضرورة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كامل‭ ‬وتام‭ ‬وعملاني‭ ‬جدا‭ ‬لأوكرانيا”‭ ‬بحسب‭ ‬باريس‭.‬

ووعدته‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ (‬ألمانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وكندا‭ ‬وايطاليا‭ ‬واليابان‭ ‬وبريطانيا‭) ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬واضح‭ ‬لكييف‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيانهم‭ ‬المشترك‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستواصل‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬“طالما‭ ‬لزم‭ ‬الأمر”‭.‬