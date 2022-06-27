اخبار دوليه – بالصور.. سقوط صاروخ روسي على مركز تجاري في أوكرانيا يوقع عدد من الضحايا

محمد بن مسعود - الدمام - سقط صاروخ روسي الاثنين على مركز تجاري في وسط اوكرانيا ما أدى الى سقوط عشرة قتلى وإصابة أكثر من 40 آخرين بحسب الحاكم الاقليمي فيما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من قادة مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا “دعما كاملا وتاما” لإنهاء الحرب.
وقال دميترو لونين الذي يرأس ادارة منطقة بولتافا “قُتل عشرة أشخاص وأصيب اكثر من 40 شخصا. هذا هو الوضع حاليا في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية”.
من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك “أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا”.
وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو يظهر النيران في مركز التسوق الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في الموقع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي، إن الضربة الروسية على المركز التجاري “مؤسفة للغاية”. وأضاف “نشير مرة جديدة إلى أن كافة الأطراف مطالبة، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”.
وكان قصف روسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق اوكرانيا وضواحيها أوقع قتيلين وخمسة جرحى صباحا كما أعلن الحاكم الاقليمي أوليغ سينيغوبوف على تلغرام.
الاحد وللمرة الأولى منذ 5 يونيو تعرضت كييف لضربة بصواريخ روسية فيما تتواصل معارك شرسة في شرق البلاد مع دخول هذا النزاع الدموي شهره الخامس.
وأكد زيلينسكي أن الوقت يضيق وانه على مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لوضع حد لهذا النزاع الدموي قبل نهاية السنة وقبل فصل الشتاء.
في مداخلة له عبر الفيديو من كييف قبل الاعلان عن ضربية كريمينتشوك، أكد زيلينسكي لقادة الدول الصناعية السبع المجتمعين في قصر إلماو عند سفح جبال الألب البافارية، قال زيلينسكي إن الوقت “غير مناسب للمفاوضات” مع موسكو بحسب تصريحات أوردتها الرئاسة الفرنسية.
في خطابه الذي ألقاه في جلسة مغلقة، شدد الرئيس الأوكراني على “ضرورة الحصول على دعم كامل وتام وعملاني جدا لأوكرانيا” بحسب باريس.
ووعدته دول مجموعة السبع (ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وايطاليا واليابان وبريطانيا) بتقديم دعم واضح لكييف. وجاء في بيانهم المشترك أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا “طالما لزم الأمر”.
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