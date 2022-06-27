محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية في الحملة التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقرب من دوار قرية القدم.
وبهذه المناسبة ، أشاد محافظ الشمالية بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحه المخدرات لإطلاق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات ، مشيراً إلى أنها لفتة وطنية بالغة الاهمية لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ايمانا من معاليه بضرورة محاصرة هذه الآفة للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
واعرب سعادة المحافظ عن اعتزازه وتقديره للخبرات الأمنية التي استطاعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية من تحقيقها من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية المختصة بمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن ذلك قد اكسب مملكة البحرين مكانة مرموقة في هذا الشأن من خلال تحقيقها مراكز متقدمة ونيلها لجوائز عديدة في مكافحه المخدرات ، داعيا كافة اطياف المجتمع المدني للتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على آفة المخدرات من أجل مجتمع آمن للجميع.
وقام سعادة المحافظ خلال الحملة بالمشاركة في توزيع الهدايا والمطويات التوعوية على مستخدمي الطريق.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - المدير العام لشؤون المدارس يشارك مع البعثة التعليمية السعودية حفل ختام العام الدراسي
- الأهلي يهبط لدوري يلو لأول مرة بتاريخه!
- اخبار الرياضه السعوديه الهلال بطلا للدوري.. والأهلي يهبط إلى «يلو»
- فيما تم منحه درع التميز من قبل السلطة المحلية بإب
- تسجيل 3 الاف إصابة بجدري القرود في 50 دولة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. محافظ الشمالية يشارك في الحملة التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.