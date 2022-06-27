اخبار الخليج – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. محافظ الشمالية يشارك في الحملة التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬دوار‭ ‬قرية‭ ‬القدم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحه‭ ‬المخدرات‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تفاعلية‭ ‬وطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لفتة‭ ‬وطنية‭ ‬بالغة‭ ‬الاهمية‭ ‬لمحاربة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬ايمانا‭ ‬من‭ ‬معاليه‭ ‬بضرورة‭ ‬محاصرة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الاجتماعي‭.‬

واعرب‭ ‬سعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والادلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والعربية‭ ‬المختصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬اكسب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقها‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ونيلها‭ ‬لجوائز‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مكافحه‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬داعيا‭ ‬كافة‭ ‬اطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬للجميع‭.‬

وقام‭ ‬سعادة‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬والمطويات‭ ‬التوعوية‭ ‬على‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭.‬