اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يشارك مع البعثة التعليمية السعودية حفل ختام العام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم في حفل ختام العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، والذي نظمته البعثة التعليمية السعودية بمملكة البحرين، برعاية من سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وبحضور نائب سمو السفير سعادة السيد صالح العتيبي، وسعادة الأستاذ خالد علي القحطاني المشرف العام على البعثة التعليمية السعودية لدى مملكة البحرين.
وقد ألقى سعادة المدير العام لشؤون المدارس كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، معبرًا عن سعادته بحجم التعاون والتنسيق في الجانب التعليمي بين البلدين الشقيقين. كما شكر سعادة المدير العام لشؤون المدارس رئيس وأعضاء البعثة التعليمية السعودية لدى مملكة البحرين، لدورهم الكبير في تبادل الخبرات والمهارات ودعم القطاعات التعليمية.
وقد تم خلال الحفل تكريم عدد من المعلمين والمشرفين الذين انتهت فترة إيفادهم إلى مملكة البحرين، حيث تقدم سعادة المدير العام لشؤون المدارس لهم بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود مخلصة وما أبدوه من شراكة فاعلة في خدمة العملية التعليمية.
وقد حضر الحفل عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم.
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