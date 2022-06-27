اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يشارك مع البعثة التعليمية السعودية حفل ختام العام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬‮٢٠٢١‬‭-‬‮٢٠٢٢‬،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬نائب‭ ‬سمو‭ ‬السفير‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬العتيبي،‭ ‬وسعادة‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬القحطاني‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬سعادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعباً،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحجم‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التعليمي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬سعادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬التعليمية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬ودعم‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭.‬

‭ ‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمشرفين‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬فترة‭ ‬إيفادهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬سعادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬لهم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬وما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭.‬

‭ ‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬