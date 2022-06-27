فحص الطرق المؤدية للمشاعر

أنهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلةً في مركز الابتكار والجودة عملية فحص جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ وذلك عبر مختبرها المركزي المتنقل.

معايير تقنية

ويهدف المختبر إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة، من خلال تطبيق معايير الاختبارات القياسية لمختلف مواد الطرق، ويسعى لتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتوكيل الإجراءات بتطبيق الأنظمة الإلكترونية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير وتحسين مواصفات المواد، لتوفير نظام جودة متكامل يمتاز بالفعالية والكفاءة والاستدامة ويواكب التطور التقني، ويضمن جودة الطرق التي تمثل رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية.

ومن أولويات المركز رفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وفقًا للمعايير التقنية الحديثة والمتطورة ذات الجودة العالية، وتحقيق البعد الاقتصادي بالحفاظ على موارد الدولة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

خدمات لوجستية

وتتلخص مهام المختبر المركزي في الفحص والتقييم لمواد الطرق، وتقييم وضبط جودة مصانع إنتاج المواد المستخدمة على الطرق، وتقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتعلقة بمواد الطرق، والتدريب الفني لمهندسي وفنيي ومراقبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات ذات الصلة بصناعة الطرق.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تنفيذ أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مشاريعها؛ كما تقوم الوزارة بتكثيف عملية الفحص والتقييم لجميع الطرق ومنها الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف ضمان سلامة الطرق التي يسلكها حجاج بيت الله الحرام.