كوادر نسائية ترشد الحافلات

وأوضح نائب مدير عام المكتب ياسر كردي أن خطة المكتب لهذا العام اشتملت على عنصر نسائي وطني، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن المكتب يضم قرابة 40 امرأة موزعات على عدة مهام وأعمال في المكتب وداخل محطات استقبال الحافلات.
وأفاد كردي أن مهام الكادر النسائي العامل ضمن خطة المكتب لهذا العام 1443هـ، تتركز في متابعة الأعمال الإدارية والميدانية وتحقيق إنجازها بالوقت المحدد، إضافة إلى عمل عدد من الكادر النسائي داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن.
وأوضحت مديرة إدارة الاتصالات الإدارية بالمكتب ميساء مرغلاني أن إدارة المكتب حرصت على تأهيل وتدريب الكادر النسائي هذا العام ليكون جزءًا من منظومة الحج للعمل في خدمة ضيوف الرحمن.
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