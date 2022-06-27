ميناء جدة يستقبل الدفعة الأخيرة من حجاج السودان

وتنفذ «موانئ» خطة تشغيلية متكاملة؛ بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في صالة القدوم المزودة بجميع المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك.
وكان ميناء جدة الإسلامي قد بدأ باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام من منتصف شهر ذي القعدة الجاري، وسط منظومة من الخدمات شملت أجهزة متطورة لتفتيش، ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والانتظار، وعربات لنقل حقائب ضيوف الرحمن القادمين، وتوفير عدد من الحافلات الحديثة لنقل الحجاج، خصص جزء منها لنقل المرضى وكبار السن، كما تضمنت التجهيزات توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، وكوادر بشرية مؤهلة من مختلف المجالات للإشراف على التشغيل وإدارة الشؤون الفنية، فضلًا عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.
وأبدى الحجاج القادمون سعادتهم بحفاوة الاستقبال وإنهاء إجراءات وصولهم بيسر وسهولة، معبرين عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن القادمين من كل بقاع الأرض لأداء مناسك الحج، مشيدين بحُسن التنظيم والتفويج.
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