الارشيف / اخبار السعوديه

5 ملايين خدمة من هدية

0 نشر
0 تبليغ

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع في موسم حج هذا العام، حيث تتجاوز عدد الخدمات 5 ملايين خدمةٍ تندرج تحت برامج الجمعية الخمسة الرئيسية «غذاء الروح، وغذاء البدن، ومضياف، والعناية، والوكالات».

أيام التشريق

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن جمعية هدية تعمل بإشرافٍ من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول في المطارات، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، والمشاعر المقدسة.


كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين خدمة من هدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا