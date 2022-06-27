5 ملايين خدمة من هدية

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والخدمات المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع في موسم حج هذا العام، حيث تتجاوز عدد الخدمات 5 ملايين خدمةٍ تندرج تحت برامج الجمعية الخمسة الرئيسية «غذاء الروح، وغذاء البدن، ومضياف، والعناية، والوكالات».

أيام التشريق

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن جمعية هدية تعمل بإشرافٍ من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول في المطارات، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، والمشاعر المقدسة.