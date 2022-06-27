5 ملايين خدمة من هدية

أيام التشريق
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس أن جمعية هدية تعمل بإشرافٍ من وزارة الحج والعمرة على تغطية عدد من نقاط الاتصال بضيوف الرحمن من القدوم إلى الوداع، حيث تتواجد الجمعية في نقاط الوصول في المطارات، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي، ومكة المكرمة والمدينة المنورة قبل يوم التروية، والمشاعر المقدسة.
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