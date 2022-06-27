معرض توعوي لحجاج اليمن

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، أن مشاركة فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران في مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة الحدودي تأتي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية، انطلاقًا مما تقوم به المملكة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعبًا في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار القحطاني إلى أن تلك الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في منفذ الوديعة لخدمة ضيوف الرحمن تأتي بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.
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