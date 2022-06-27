مقعد «الكرويتة» يعيد ذكريات مقاهي جدة الشعبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت مقاهي جدة التاريخية زوار الموسم بجلساتها الشعبية وذكرياتها الجميلة التي تعيد للأذهان جلسات الطيبين ونقاشاتهم الجميلة التي تعيد للزائر «أيامنا الحلوة».

وعلى مسافات بعيدة تجذب رائحة القهوة العربية زوار جدة التاريخية التي تفوح رائحتها من رواشين وشرفات بيوتها القديمة، التي يعود تاريخها لمئات الأعوام، والتي تحولت إلى مقاه شعبية تقدم القهوة والتاريخ معا.

وتمثل تجربة المقاهي العالمية في جدة التاريخية رحلة فريدة في عبق الماضي، حيث يجد الزائر نفسه داخل أحد أعتق بيوتها تاريخيا ليجلس على «الكرويتة» وهي المقعد القديم لأهالي جدة، ويحتسي القهوة العربية والعالمية والعصرية؛ في مشهد يجمع التاريخ والقهوة في مكان واحد، إضافة إلى تجربة تناول أشهى المأكولات، ومشاهدة العروض الفنية الحية التي تجمع الحضارة والتراث العمراني داخل منطقة جدة التاريخية.

وتتميز المنطقة التاريخية بالعديد من المناظر الجميلة، خصوصا في الأجزاء العليا من المباني القديمة، حيث خصصت أسطحها لتحتضن أشهر المطاعم المحلية الحديثة، ضمن تجربة متكاملة يتخللها العزف الحي على الآلات الموسيقية.

مواهب ومبادرات

من جهة ثانية اختتم «سوق السبت» في منطقة آرت بروميناد بموسم جدة فعالياته التسويقية والترفيهية التي وفر من خلالها فرص عمل للكثير من الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات والمواهب والمبادرات من الشباب والشابات، وخلق الموسم من خلالها حراكا مميزا بين الشباب والفتيات وأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة.

وتنوعت عروض المشاركين بالسوق ما بين إكسسوارات وهدايا وتحف ومستلزمات منزلية وشخصية وملابس وأطعمة ورسومات، أسهمت في دعم وتمكين المشاريع المحلية الصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال.

وكان السوق شهد حضورا مميزا من الزوار على الواجهة البحرية بمنطقة جدة آرت بروميناد وشاركت فيه العديد من الكوادر الوطنية من الجنسين وشهد تنافسا في طرق العرض والتقديم وتنوع المنتجات وتلبيتها لاحتياجات الجمهور، تحولت معه جدة آرت لكرنفال مشوق يجمع التسوق بالترفيه.

مغامرات السيارات

