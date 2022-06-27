شكرا لقرائتكم خبر مناقشة منجزات حقوق الإنسان خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي - عبر الاتصال المرئي - بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والصعوبات التي واجهتها خلال عام التقرير؛ وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام أعضاء المجلس خلال المدة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب حيالها.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان - إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - التي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان التي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.