مناقشة منجزات حقوق الإنسان خلال عام

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ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والصعوبات التي واجهتها خلال عام التقرير؛ وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام أعضاء المجلس خلال المدة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب حيالها.يذكر أن لجنة حقوق الإنسان - إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - التي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان التي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.
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