شكرا لقرائتكم خبر استعادة أرض حديقة بجدة استولى عليها مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وبينت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلا وسكنا للعمال وورشة مدعيا ملكيته له بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570م2، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.وبينت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلا وسكنا للعمال وورشة مدعيا ملكيته له بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر استعادة أرض حديقة بجدة استولى عليها مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.