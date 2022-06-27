بيان عاجل من حكومة الأردن بشأن وقوع تسريب ثانٍ للغاز في منطقة العقبة الأردنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، حدوث تسرب ثانِ في الصهريج المتسبب لتسريب الغاز في ميناء العقبة.

وقال الشبول، في حديثه لـ عمون، إن المعلومات المتداولة عن التسريب الثاني غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وفي سياق منفصل، قال الشبول إنه من المتوقع الانتهاء من تطهير مكان الحادث في العقبة خلال الساعات القادمة.

ونوه إلى فرض طوق لمسافة 500 متر حول مكان حادث ومنع الاقتراب منه الا للطواقم المعنية.