مبادرة طريق مكة تواصل خدماتها في ماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل مبادرة طريق مكة خدماتها في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ويُنقَلون لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.