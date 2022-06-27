محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن التلفزيون الأردني، ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلا و251 مصابا، بعد أن كان منذ قليل 11 قتيلا.
وأعلن الجيش الأردنى، إرسال فريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب الغاز السام فى منطقة العقبة، وقد أغلقت القوات الأردنية، منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وجهزت مستشفى ميدانى فى العقبة لاستقبال الحالات.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنه تم إجلاء جميع من كان فى موقع حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رقم صادم.. تعرّف على آخر حصيلة للقتلى والمصابين جراء تسريب غاز سام بميناء العقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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