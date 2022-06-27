الغاز السام في الأردن.. ما هو الكلورين وكيف نتعامل معه؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

مشهد مخيف أظهرته كاميرات المراقبة بميناء العقبة في الأردن، إذ انفجر صهريج غاز سام، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 224.

وانتشر الغاز الذي حمل اللون الأصفر، بأرجاء الميناء خلال بضع ثوانٍ، فيما كشف مدير شركة العقبة للموانئ عن نوع الغاز المسرب، والذي قال إنه “الكلورين”، بحسب قناة العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام قوله: “أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع”.

وأضاف المتحدث أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة.

وبحسب “بترا”، فقد وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بتشكيل فريق تحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز برئاسة وزير الداخلية.

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وكشف، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

ودعا المركز المواطنين في العقبة الى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكلورين هو غاز أصفر مخضر، له رائحة مميزة تشبه رائحة المواد المبيِّضة، وهو أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريباً، وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، وهو غير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزِّز الانفجار للمواد الأخرى.

التعرض للكلورين

نظراً لكون الكلورين غازاً، فإن سبيل التعرُّض الأكثر احتمالاً له هو الاستنشاق وتعرض العينين. وقد تحدث الإصابة الجلدية بمجرد التعرض لغاز مكثف أو الاقتراب كثيراً لموقع إطلاق الغاز المسال تحت الضغط.

ويسبب التعرض لغاز الكلورين التهاب الأغشية المخاطية بشكل سريع، إلا أن هناك آثار متأخرة تظهر على الرئتين. وترجع شدة التأثيرات إلى تركيز الغاز في المنطقة المحيطة ومدة التعرض له.

السعال مع إنتاج (قشع أو بصاق) بكميات كبيرة

الشعور بالاختناق

ضيق النفس

ضيق الصدر

سيلان المفرزات من الأنف

خشونة الصوت

الغثيان والقيء

الصداع

الالتهاب الرئوي وقد تتأخر لمدة تصل إلى 12-14 ساعة

نقص الأكسجين

توقف القلب

تهيج وحرقان في العينين

ازدياد إفراز الدمع وتشنج الأخفان

حروق في القرنية

تثليج الأصابع بعد لمس الغاز المضغوط

الأعراض الرئيسية المصاحبة للإصابة

وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع الحالة الطارئة.