محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة؛ وذلك استعداداً لانطلاق موسم الحج. وتتضمن كاميرات للمراقبة، وعنصراً بشرياً مدرباً، وخطوات تنظيمية منذ لحظة وصول الأضحية حتى تسلم الذبيحة. وتهدف الغرفة لتحسين أداء العمل بالمسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحجاج، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية ومنع التكدس والازدحام. أخبار قد تهمك يذكر أن هناك 5 مسالخ في العاصمة المقدسة، تشمل: طريق الليث “أ”، وطريق الليث “ب”، والعكيشية الموسمي، والمعيصم النموذجي، وغرب مكة.

كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لموسم الحج.. “البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.