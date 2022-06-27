مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه الـ 19 .. ويستعرض خطة تطبيق التسجيل العيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه التاسع عشر برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات التسجيل العيني للعقار وخطة التنفيذ على مستوى مناطق المملكة، كما اطلّع على تحديث حالة الأنظمة العقارية واللوائح، واستعرض تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري للربع الثاني.

وناقش المجلس أبرز إنجازات الهيئة للربع الثاني في التراخيص والاعتماد وخدمة الشركاء، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والنزاعات العقارية المنظورة بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة المساهمات العقارية “تصفية”.

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حضـر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة وممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.