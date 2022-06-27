تطورات حادث العقبة.. الجيش الأردني يتدخل وتوقف الحركة بأسواق المدينة

محمد بن مسعود - الدمام - شهد حادث تسرب غاز من صهريج العقبة في الأردن تطورات جديدة حيث أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.
وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة عشر وفيات و251 إصابة، مؤكدًا أن التعامل مع الحادثة ما زال جاريًا، فيما نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات.
وأعلن الجيش الأردنى، إرسال فريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب الغاز السام فى منطقة العقبة، الذى أسفر عن مقتل 11 شخصا وما يزيد على 251 أخرين.
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وقد أغلقت القوات الأردنية، منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وجهزت مستشفى ميدانى فى العقبة لاستقبال الحالات.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنه تم إجلاء جميع من كان فى موقع حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.
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