اخبار الخليج – وزير الخارجية يهنئ سفير مملكة البحرين في لندن بمناسبة تعيينه عميدا للسلك الدبلوماسي العربي في المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، عن خالص تهنئته لمعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين في لندن، بمناسبة تعيينه عميدًا للسلك الدبلوماسي العربي في المملكة المتحدة من قبل مجلس السفراء العرب في لندن، خلال حفل التوديع الرسمي الذي أقامه المجلس لسعادة السفير خالد الدويسان، سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وبحضور كافة السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن تعيين معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، يأتي تقديرًا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها معاليه، وجهوده المخلصة في تعزيز التنسيق المشترك بين الدول العربية الشقيقة والمملكة المتحدة، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر اتساعا في جميع المجالات، متمنيًا لمعاليه خالص التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية الشقيقة والمملكة المتحدة.
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