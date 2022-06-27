اخبار الخليج – وزير الخارجية يهنئ سفير مملكة البحرين في لندن بمناسبة تعيينه عميدا للسلك الدبلوماسي العربي في المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهنئته‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬عميدًا‭ ‬للسلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التوديع‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬المجلس‭ ‬لسعادة‭ ‬السفير‭ ‬خالد‭ ‬الدويسان،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬وبحضور‭ ‬كافة‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬للخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬معاليه،‭ ‬وجهوده‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمعاليه‭ ‬خالص‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬