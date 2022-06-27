بث مباشر.. مباراة الاتحاد والباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

تنطلق بعد قليل، مباراة الاتحاد والباطن، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لمباراة الاتحاد والباطن، وتغطية لحظية بمجرد بدء اللقاء.

ويحل الباطن ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022 على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي “الجوهرة المشعة” وهي مباراة ستكون غاية في القوة والصعوبة على الفريقين.

ويحتاج نادي الاتحاد للفوز والظفر بالثلاث نقاط لمواصلة الصراع مع الهلال على حصد اللقب، وخاصة بأن يتعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة في مباراته القادمة ضد الفيصلي، أما على الجهة الأخرى فإن الباطن يبحث عن تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة من أجل تفادي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى.

وكان الاتحاد قد اجتاز عقبة الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين بالرغم من تأخره في النتيجة بهدف نظيف سجله أمين يونس، وقد عاد النمور في النتيجة بفضل الثنائية التي سجلها المحترف البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 73 و74 ثم اختتم ثلاثية الاتحاد، النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

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وأعلنت قنوات SSC SPORTS عن اختيار المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي ليكون معلقًا وواصفًا صوتيًا على مجريات المباراة النارية بين الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، وسيتم نقل المباراة عبر أحد قنوات SSC السعودية داخل المملكة فقط، وتذاع المباراة مجانًا عبر تطبيق “شاهد” على الإنترنت.

مباريات الجولة الحاسمة

يذكر أن مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.