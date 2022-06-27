محمد بن مسعود - الدمام - صورة بوتين ” العريان تثير سخرية واسعة وقادة دول السبع يعلقون

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن قادة “مجموعة السبع” ناقشوا أثناء عشائهم ما إذا كان عليهم خلع ملابسهم لإظهار أنهم “أكثر برودة” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “هل نخلع ستراتنا أن نتركها؟”. ورد عليه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “علينا الانتظار حتى التقاط الصورة الرسمية قبل خلع ملابسنا”. ثم قال جونسون مازحا إن الزعماء “يجب أن يظهروا أنهم أكثر برودة من بوتين”. فأجاب ترودو: “سنقدم عرضا لركوب الخيل عاري الصدر”. فأضاف جونسون: “علينا أن نظهر لهم عضلات صدرنا”. والتقطت صور فوتوغرافية شهيرة تظهر بوتين عاريا حتى الخصر على صهوة حصان خلال رحلة إجازته في أغسطس 2009 إلى تايفا عندما كان رئيسا للوزراء. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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