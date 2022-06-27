بث مباشر.. مباراة الرائد وأبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
تنطلق بعد قليل مباراة الرائد وأبها، ضمن الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي، على ملعب فيصل بن فهد.
وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الرائد وأبها، وتغطية لحظية للمباراة بمجرد انطلاقها.
وتقام مباراة الرائد وابها ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالجولة الـ 30 على ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتكون القناة الناقلة للمباراة: SSC Sports HD 1 ويعلق على المباراة: خالد المديفر.
مباريات الجولة الحاسمة
يذكر أن مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
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