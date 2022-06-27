بث مباشر.. مباراة الشباب والأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمدحماد

تنطلق بعد قليل مباراة الشباب والأهلي، ضمن الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي، على ملعب فيصل بن فهد.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الشباب والأهلي، وتغطية لحظية للمباراة بمجرد انطلاقها.

وكان الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

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مباريات الجولة الحاسمة

يذكر أن مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.