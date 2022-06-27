المشاركات مبادرة طريق مكة: نستشعر عظمة جهودنا ونحن نسمع عبارات الشكر والامتنان من ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تشارك المرأة السعودية ضمن فريق المديرية العامة للجوازات في خدمة ضيوف الرحمن في مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، في خمس دول مستفيدة، باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.
وأسهمت المرأة السعودية في تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن من صالة المبادرة في الدول المستفيدة من خلال إنهاء إجراءاتهم، وأخذ الخصائص الحيوية لهم.
وعبرت المشاركات عن سعادتهن وتشرفهن بخدمتهم في بلدانهم بلغاتهم، واستشعارهن لهذه المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهن، ما دفعهن إلى تقديم مزيد العطاء.
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وقالت منيرة الشهراني: “نشعر بالفخر والاعتزاز أنا وزميلاتي ونحن نؤدي عملنا في خدمة ضيوف الرحمن من داخل صالات المبادرة في الدول المستفيدة منها، وهو مسؤولية وطنية ودينية”.
وأضافت: “نستشعر عظمة جهودنا عندما نسمع عبارات الشكر والامتنان من ضيوف الرحمن ونراها في تعابير وجوههم التي يملؤها الفرح والسعادة بعد تقديم الخدمة لهم، نسأل الله أن يتقبل حجهم ويعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين”.
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