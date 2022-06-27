“التعاون الخليجي” يعزي الأردن: نقف معكم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز، الذي وقع اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، وتسبب في وقع عدد من الوفيات والاصابات.

وأكد معاليه وقوف مجلس التعاون مع الحكومة والشعب الاردني الشقيق، في هذه اللحظات العصيبة، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ الأردن وشعبها من كل سوء ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.