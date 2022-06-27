بث مباشر.. مباراة الطائي والحزم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

تنطلق بعد قليل مباراة الطائي والحزم، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـمباراة الطائي والحزم، وتغطية لحظية لها بمجرد انطلاقها.

مباراة الطائي والحزم بث مباشر

وستقام المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل في تمام الساعة (9م)، وستكون منقولة مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية.

الطائي بث مباشر

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ويبحث الطائي نقطة واحدة فقط تضمن له البقاء بشكل رسمي ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى المنافسة على البقاء.

ويدخل الطائي مباراة الليلة وهو في المركز التاسع بـ 34 نقطة ويعتبر أوفر الفرق حظا للبقاء من أصل 7 فرق تنافس من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الحزم بث مباشر

في المقابل تأكد بشكل رسمي هبوط الحزم إلى دوري الدرجة الأولى، وسيدخل مباراة اليوم كتحصيل حاصل، إذ يتذيل الفريق الترتيب العام بـ 17 نقطة فقط.

مباريات الجولة الحاسمة

يذكر أن مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.