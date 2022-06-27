«الصحة» تطلق مبادرة لتعزيز استخدام المظلة للحماية من أشعة الشمس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يعرّض الفرد للأمراض الناتجة عن الحرارة المرتفعة، حيث أطلقت عبر حسابها في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مبادرة #صاحب_ظلك، تهدف إلى تعزيز استخدام المظلة للصغار والكبار، وترطيب الجسم بهدف التخفيف من أشعة الشمس والوقاية من الحرارة، وغيرها من السلوكيات الصحية التي تحميك في الصيف.

ونشرت “الصحة” إنفوجرافيك توعوي لتنبيه المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض المستمر لأشعة الشمس وما يسببه من أضرار صحية وما ينتج عنه من إصابات، وهي: الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الحراري، وحروق الشمس، بالإضافة إلى التشنجات الحرارية.